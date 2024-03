Aweber Aweber est un logiciel emailing utilisé par des milliers, voir des millions, de webmarketeurs à travers le monde. Il est probablement le logiciel emailing le plus connu et l'un des plus utilisés à l'heure actuelle. Grâce à Aweber il est possible de créer des newsletters professionnelles très facilement grâce au système "drag & drop" qu'il propose. De plus, Aweber permet de créer et automatiser des campagnes emailing aux multiples scénarios et d'en tirer des statistiques détaillées qui permettent d'améliorer sans cesse les taux de clics, d'ouvertures et de conversions. De part sa notoriété, Aweber est compatible avec tous les grands CMS connus. Enfin, Aweber est un logiciel emailing premium, qu'il est possible cependant de tester entièrement gratuitement pendant 30 jours.

ClickFunnels ClickFunnels est un logiciel webmarketing qui a vu le jour en 2014 et qui s'est fait rapidement connaître à travers le monde entier pour son efficacité. Ce logiciel est spécialisé dans la création simple et l'optimisation de tunnels de ventes. Grâce à ClickFunnels il est donc possible de créer des tunnels qui convertissent réellement, d'augmenter notre mailing list, de mettre en place des stratégies d'automatisation, d'héberger des formations, de proposer son propre programme d'affiliation et bien plus encore... ClickFunnels est un logiciel très apprécié par les infopreneurs de tous niveaux pour les nombreux avantages qu'il procure et son coté tout-en-un. C'est le logiciel de référence pour le marketing.

Systeme.io Systeme.io est un logiciel webmarketing créé par Aurélien Amacker, une personne influente dans le webmarketing francophone. Systeme.io est un logiciel multifonctions, qui permet de créer et envoyer facilement des emails de façon automatique, créer des tunnels de ventes, héberger et vendre des formations en ligne ainsi que des webinars, gérer les paiements via paypal ou stripe, mettre à disposition des clients un programme d'affiliation, et bien plus encore... Utilisé à bon escient, systeme.io peut rapidement devenir un atout de taille pour une bonne stratégie marketing performante.